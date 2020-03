10 fois que la WWE a sacrifié WrestleMania pour le plus grand bien

Que vous l’appeliez «La vitrine des immortels», «La plus grande scène de tous», «La série de spectacles» ou autre chose, WrestleMania est la pièce maîtresse du calendrier annuel du divertissement sportif.

C’est le monolithe autour duquel tout le reste tourne. L’ensemble du mécanisme de narration de la WWE est calibré pour construire dans ce sens, avec les moments et les souvenirs rendus cette nuit critiques pour leur univers narratif. Il accueille les plus grands matchs, souffle les plus grands scénarios et crée les plus grands moments forts. Dans cette ère du contenu, elle est aussi importante qu’elle l’a jamais été, et le spectacle rapportant des dizaines de millions de dollars chaque année, c’est également un élément clé du résultat net de l’entreprise.

Cela ne signifie pas pour autant que WrestleMania n’est pas un jeu équitable pour le sacrifice. L’histoire a montré que la WWE était plus que disposée à nuire au plus grand spectacle de l’année si des gains plus importants devaient être réalisés plus tard – et les exemples contenus le prouvent. Chacun a rencontré du mépris, de la fureur et, dans certains cas, un joli petit hashtag de protestation.

Notez que le titre «plus grand bien» vient du point de vue de la WWE et que ce n’est pas une tentative de justifier chaque décision à l’intérieur. Bien que quelques-uns de ces exemples aient fonctionné à un certain niveau, d’autres ont échoué. Complètement.

Allons-y…