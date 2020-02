10 fois que la WWE s’est réservée dans un coin

Le Royaume d’Arabie saoudite s’est réservé dans le coin avec le meurtre de Jamal Khashoggi qui aurait eu lieu au consulat de Turquie.

Khashoggi était ouvertement opposé au régime, à son bilan déchirant en matière de droits de l’homme et aux tentatives de tout rejeter par le sport. Cela posait un problème; il avait raison, il avait une connaissance intime de ce qui se passait dans les coulisses et sa feuille de dirts était influente. Le Royaume a réservé l’angle sans tenir compte du gain à long terme. Il était difficile pour les fans de suspendre leur incrédulité – le trou du complot “Il vient de disparaître” était trop béant – et ils se sont retrouvés dans une position pire. Le segment a compromis le virage babyface prévu et a exacerbé leur personnalité au talon.

Oh, attendez, désolé, ce n’est pas la WWE. C’est la dictature brutale pour laquelle la WWE fait de la propagande.

Historiquement, la WWE s’est créée des problèmes similaires en imaginant d’abord un coup de maître du conflit. Les meilleurs programmes de lutte professionnelle, et en fait toutes les œuvres dramatiques, vous aveuglent avec une énigme mystifiante, dans laquelle les enjeux sont si vitaux pour les personnages que les répercussions sont impensables. La chambre de l’écrivain Breaking Bad était phénoménale à cet égard. Walter White avait fini chaque semaine, de toutes les directions, jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

Mais ce n’est pas de la science, salope – c’est la WWE, mon pote!