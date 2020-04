10 Gimmicks WWE devrait voler de la télévision (et qui pourrait les utiliser)

BBC / WWE

La WWE a un problème de personnage. Dans ses tentatives désespérées pour évoluer avec son temps, la plus grande entreprise de lutte de la planète a oublié qu’il faut des personnages pour attirer les fans, que le grain affiché dans la télévision moderne doit être modifié avant d’être tenté sur la télévision de lutte. La majorité des fans de catch ont d’abord été émerveillés par des interprètes tels que Hulk Hogan, The Undertaker et “Macho Man” Randy Savage après tout, pas des personnages “réels”.

La WWE devrait laisser le grand drame aux scénaristes de télévision extrêmement talentueux, mais elle ne devrait pas ignorer le développement. La profondeur des personnages de télévision s’est considérablement améliorée au fil des ans, et la lutte professionnelle pourrait apprendre une chose ou deux. Vous ne trouvez pas beaucoup de pouvoir et de peinture sur Netflix, Amazon Prime et tout le reste, mais vous trouverez de nombreuses nuances et caractéristiques qui pourraient bien se traduire sur la scène de la lutte professionnelle.

Ce sont des moments difficiles, des moments étranges, des moments difficiles pour la lutte. Jouer dans des arènes vides est en quelque sorte contre le but de la lutte professionnelle. Cela craint énormément, mais cela permet également à la WWE d’essayer de nouveaux gadgets, et cela pourrait faire pire que de regarder la télévision pour trouver l’inspiration.