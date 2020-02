10 grandes prédictions de la WWE pour la route de WrestleMania 36

wwe

Le Royal Rumble est dans la vue arrière, l’événement principal le plus probable se déroule (Brock Lesnar contre Drew McIntyre), le moulin à rumeurs échappe à tout contrôle et la machine de marketing voyante de la WWE est de retour. Ça y est. La route vers WrestleMania 36.

Les fans ont le droit d’être enthousiasmés par ce qui va arriver d’ici le 5 avril. Le département créatif de la WWE roule en ce moment, avec Raw et SmackDown, les deux visionnant des rendez-vous après une amélioration notable de la qualité. Entre le retour d’Edge et la querelle avec Randy Orton, Seth Rollins brille comme “ The Monday Night Messiah ”, le retour imminent de Goldberg, “ The Fiend’s ”, et plus encore, il y a beaucoup de bonnes choses en cours dans la promotion en ce moment. . et nous avons encore huit semaines! Quel temps pour vivre.

Avec Elimination Chamber et Super ShowDown à venir avant ‘Mania, la WWE a beaucoup à faire en ce moment. Les doigts croisés ils collent l’atterrissage. Cela a le potentiel d’être une période spéciale et spéciale pour les amateurs de divertissement sportif, mais bon, pourquoi parier contre la WWE en ce moment? Ils sont sur une lancée.

La route de Tampa sera l’un des nombreux virages, virages, nids de poule et sommets aveugles. Essayons de les naviguer du mieux que nous pouvons …