10 grands lutteurs qui ne se sont jamais remis de la WWE

WWE

La lutte professionnelle est un jeu aux multiples visages. La variété des compétences dont on a besoin pour réussir dans ce monde le plus compétitif est pour le moins vaste, couvrant tout, de la personnalité à la prouesse en passant par l’esthétique, l’attitude et plus encore. L’histoire est jonchée d’hommes et de femmes qui ont réussi grâce à une caractéristique particulière, mais un peu de tout est nécessaire pour la plupart.

Ce qui le rend encore plus exaspérant, c’est que vous pouvez sembler avoir tout en place pour la célébrité, seulement pour une mauvaise réservation ou un quelque chose d’intangible à se mettre entre vous et les fans. Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, mais si vous n’avez pas de fans, vous n’êtes rien.

L’histoire de la WWE est jonchée d’artistes extrêmement talentueux qui ont été quelque peu retenus par l’apathie du public. «Se remettre» signifie différentes choses pour différentes personnes, mais pour ces 10, cela signifiait la différence entre la célébrité et le purgatoire de la carte médiane, ou pire.