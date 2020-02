10 grands matchs de catch composés à la volée

Il est étonnant que plus d’accidents sur le ring ne se produisent pas.

Les matchs de catch sont des expositions étroitement contrôlées de prouesses athlétiques, oui, mais elles sont aussi incroyablement dangereuses à démarrer. Sans les compétences des personnes impliquées, elles seraient des affaires bâclées et non coordonnées et les gens seraient gravement blessés beaucoup plus qu’eux.

Autant l’industrie a évolué athlétiquement au fil des ans, une chose n’a jamais changé. Les lutteurs ont encore besoin d’une certaine capacité à travailler à la volée et à s’adapter lorsqu’ils sont confrontés à des situations non scénarisées. Ils ne reçoivent qu’une seule prise, et le risque d’embarras est élevé devant des milliers dans les arènes et des millions d’autres à regarder à la maison à la télévision. Si les travailleurs ne peuvent pas «le faire savoir», ils risquent d’être exposés comme limités.

Dans la symbiose unique de la lutte entre interprète et fan, tout le monde semble trouver cela impressionnant lorsque les lutteurs parviennent à surmonter un désastre potentiel. C’est encore plus extraordinaire lorsque ces cascadeurs et ces femmes de la vie réelle refusent de se contenter de la médiocrité et s’efforcent à la place de rendre leur match encore plus grand qu’il ne l’aurait été sans les appels à la volée.

Ces gars ont rattrapé leur retard, et ils méritent d’être applaudis pour l’avoir fait …