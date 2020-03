10 hauts et 2 bas de la révolution AEW

AEW

Il ne peut jamais y avoir d’autre All In ou Double Or Nothing.

Le sentiment spécial que ces nuits capturées sont presque impossibles à reproduire lorsque votre promotion devient une partie de routine du calendrier hebdomadaire de lutte professionnelle. Oui, les cycles de pay-per-view trimestriels d’AEW donnent à ces émissions une sensation plus grande que si elles baissaient tous les mois, mais la magie de ces nuits marquantes était parce qu’elles étaient des nuits marquantes. Revolution, essentiellement, était une supercard standard selon un calendrier standard.

C’était également le meilleur AEW à la carte jamais produit.

La formidable construction de Revolution a été payée par quatre heures de narration riche et captivante, d’action de pointe et de thèmes, motifs et récompenses variés. Les trois principaux événements de Cody contre MJF, Hangman Page et Kenny Omega contre The Young Bucks et Jon Moxley contre Chris Jericho se sont tous déroulés de différentes manières, l’un d’eux devenant un candidat facile pour le match de l’année. Ils étaient soutenus par une undercard imprégnée d’adrénaline et de poids dramatique et bien sûr, Chicago étant Chicago, la foule était immense.

Que tout sur Revolution n’ait pas atterri est presque effrayant. Aussi génial que soit ce spectacle, il y a encore place à amélioration par rapport à une promotion en plein essor créatif majeur en 2020. Double Or Nothing II, à ce rythme, pourrait être un minuteur.

Allumons le fusible …