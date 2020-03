10 histoires inachevées de la WWE qui restent un mystère

La lutte professionnelle est un feuilleton autour de la compétition sportive. C’est ainsi depuis des années, et que vous le regardiez pour les intrigues engageantes, les personnages audacieux ou l’action excitante sur le ring, il est difficile de prétendre que la WWE a continuellement poussé le sport vers le drame et loin de ses voies de lutte.

Les formations actuelles de la WWE regorgent de certains des athlètes les plus passionnants du monde capables de produire des cliniques hebdomadaires sur le ring, mais les histoires restent leur pain et beurre. Les histoires et les personnages encadrent l’action, attirent les spectateurs et donnent aux lutteurs un but et une direction. Un scénario engageant peut transformer un bon match en un excellent match, et bien que la WWE n’ait pas toujours été les conteurs les plus créatifs ou originaux, les choses vont dans la bonne direction avec la nouvelle ère.

Quelle est l’utilité d’un bon scénario si la conclusion n’est pas à la hauteur, cependant? Chaque querelle a besoin d’un gros gain, et chaque histoire a besoin d’une conclusion satisfaisante, ou tout cela n’a été pour rien. Il y a cependant une chose pire qu’une histoire qui se termine sur un gémissement: une histoire qui ne se termine tout simplement pas du tout.

L’histoire de la WWE est parsemée d’un nombre scandaleusement élevé de scénarios qui sont restés inachevés et ont tranquillement disparu dans l’éther. La société abandonne les histoires à tous les niveaux de la carte depuis des décennies, et compte tenu de certains exemples récents, il ne semble pas que cette tendance va disparaître de si tôt.

Voici 10 histoires de la WWE qui ont été abandonnées et jamais terminées.