10 indices que le réseau WWE a été une erreur MAJEURE

Vince McMahon tient le sort du réseau WWE entre ses mains d’une manière pas trop différente de la façon dont il a fait la WCW en 2001.

Là, il était plein de rhétorique et de rhétorique concernant la tenue d’Atlanta et sa valeur potentielle. Près de deux décennies plus tard, il pourrait facilement retirer un produit pour lequel il a transformé son modèle commercial juste pour regarder les conséquences. Il l’a fait avec des êtres humains après tout.

En laissant George Barrios et Michelle Wilson opter pour ce qu’il considérait comme des différences irréconciliables à résoudre, McMahon a fait ses adieux à deux collègues jugés les plus responsables de la vente de son produit risible pour plus d’argent qu’il n’en avait jamais réalisé auparavant.

Fox et les États-Unis paieront plus d’un milliard de dollars pour SmackDown et Raw et Barrios et la vision stratégique de Wilson a contribué à ce résultat. Et pourtant, à part leur apparition au Spring Break 4 de Joey Janela dans le Clusterf * ck Battle Royal, ce n’est probablement pas quelque chose que les fans de catch penseront trop.

Du moins pas avant que McMahon n’ait le choix de repenser complètement le Réseau en leur absence …