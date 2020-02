10 La plupart des physiques de catcheur de la WWE de l’extérieur de la WWE

“Bon sang, mon pote, regarde tout ce qui se passe” – c’est

probablement ce que Vince McMahon dit quand il voit John Cena, Brock Lesnar, Hulk

Hogan et les autres dans toute leur gloire musculaire, dans ses plus beaux rêves. Après

tous, on pourrait dire que l’héritage même de la WWE a été construit sur ces gros

garçons faisant tout leur bœuf gifler des choses dans le ring. C’est dans l’entreprise

ADN. La toute première chose qui vient à l’esprit des gens quand ils ont entendu le mot

La WWE est ciselée de huit paquets et biceps de la taille de boules de bowling.

Et oui, il est certainement vrai que ces dernières années, le

Le profil d’une superstar moyenne de la WWE a considérablement changé depuis,

les gars plus petits, athlétiques et désinvoltes ont enfin eu la chance de présenter leur

talent et saisir le, ahem, Brass Ring. Pourtant, Vince s’aime six

pied cinq pouces, 260 livres bête et les poussera le plus souvent à la

lune.

Aussi obsédé que Vince

est avec cette classe d’artistes, la WWE n’est certainement pas le seul endroit où vous

peut trouver ces grandes centrales électriques traitant leurs adversaires comme des cure-dents. Tout

les promotions majeures en ont au moins quelques-unes qui se distinguent littéralement de leurs pairs,

et la WWE aimerait certainement se faire tatouer le dollar. Celles-ci,

sont dix de ces lutteurs qui peuvent travailler en dehors de la WWE pour l’instant, mais leur physique

sont parfaits pour ce que Vince veut en étoiles potentielles.