10 leçons que nous avons apprises de Bret Hart sur le podcast des sessions Broken Skull de Stone Cold

Bret Hart a toujours été un gars plutôt stoïque, et il est souvent un interviewé difficile (si courtois et passionné) qui peut apparaître comme arrogant, trop passif et presque ennuyeux lorsqu’on lui pose des questions sur des sujets comme Survivor Series 1997, sa course WCW ou sa relation actuelle avec la WWE.

La plupart des animateurs d’interview ne sont cependant pas Steve Austin.

Si cela ressemble au genre d’éloge pour le style d’entrevue grognon mais toujours amical de Steve que vous avez entendu auparavant, alors difficile – c’est la vérité. Le respect d’Austin pour Bret a transpercé son interrogatoire à plusieurs reprises tout au long du dernier épisode de son excellente série «Broken Skull Sessions» sur le réseau. À aucun moment cette admiration n’a été ressentie comme forcée.

L’émission mettait en vedette deux fiers guerriers retraités réfléchissant sur leur respect mutuel, de vieilles batailles à l’intérieur du ring et l’un racontant à l’autre ses pensées honnêtes sur certains de ses moments les plus vulnérables. Tout comme les interviews d’Austin avec The Undertaker, Kane, Goldberg et Big Show, la conversation d’une heure s’est terminée en un éclair.

Voici tout ce que vous devez savoir …