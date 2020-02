10 légendes de la WWE dans de terribles querelles

WWE.com

Chaque fan de catch doit être familier avec la phrase «la créativité n’a rien pour vous».

C’est presque comme un mème à ce stade où les lutteurs révèlent dans des interviews de tournage que les écrivains de la WWE étaient à court d’idées pour leurs personnages, et c’est encore plus exaspérant lorsqu’ils citent cela comme l’une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés de la société. Parfois, cependant, même un manque total de planification est mieux que le crud que certains travailleurs sont contraints de traverser.

Les légendes ne sont pas à l’abri du jeu ininterrompu de création de lancer des choses pour voir si les fans donnent un tirage non plus. Ils sont sans doute dans une situation plus difficile en raison de leur statut élevé; les équipes d’écriture ont cru que l’association d’une icône avec littéralement n’importe qui mène à des résultats depuis l’aube du temps du grappling. Parfois c’est le cas, parfois non, mais cette méthodologie harum-scarum conduit souvent à certaines des pires querelles de ces carrières légendaires.

La formule est la suivante: Légende A + Wrestler B = fans donnant un sh * t automatiquement. Ou, ils ne le feront pas et les rivalités désolées que ces auteurs ont proposées fourniront une mine d’or de contenu pour des listes comme celle-ci et regrettent tous ceux qui ont déjà dit “et si …”.