10 légendes de la WWE qui nécessitent une réévaluation de carrière

La sagesse reçue est une réalité plutôt grossière de l’analyse de la lutte professionnelle.

Les fans se forgent une opinion basée sur toutes sortes; le temps qu’ils ont passé à regarder, les biais de récence et le favoritisme envers les artistes basés sur des liens émotionnels profondément enracinés, souvent au-delà de l’explication. Lorsqu’elles sont partagées – en particulier par suffisamment de voix fortes sur Internet – ces connexions deviennent une vérité acceptée au lieu d’une seule vue raisonnée.

C’est pourquoi Dave Meltzer s’inquiète davantage de la façon dont il évalue les matchs de New Japan Pro Wrestling que de ses discours sur des sujets sur lesquels il n’est pas qualifié pour parler. Les gens qui ne regardent même pas le produit ni ne lisent sa sortie font des suppositions qu’il est biaisé à cause d’autres choses qu’ils ont lues. Une prise mal informée reflète l’autre et le cercle de confusion se poursuit sérieusement.

Les vannes de l’opinion publique se sont ouvertes lorsque les médias sociaux ont repris les anciennes méthodes de reportage sur Internet – les fans ne sont plus des “fans d’Internet dans le sous-sol de leur maman” autant que des influenceurs branchés et engagés sur un produit en constante évolution.

Plus que tout autre équipage, la récolte actuelle d’artistes interprètes ou exécutants est soumise à des normes entièrement différentes de celles des lutteurs des années passées. Ces étoiles – pour le meilleur et pour le pire – méritent peut-être de repenser …