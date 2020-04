10 légendes qui doivent être incluses

Jeux 2K

Les dieux du jeu vidéo ont offert une version numérisée de Chyna au monde dans WWE 2K20, et il était longtemps attendu. Les fans ne pouvaient pas regarder au-delà du fait que le jeu était un tas de sh * te pixellisé et glitchy, mais au moins la “ Neuvième merveille du monde ” a finalement fait son retour et était jouable pour la première fois depuis 2000 SmackDown 2: Know Ton rôle.

Maintenant, quelles friandises le 2K21 a-t-il en magasin?

Il faut un meilleur jeu pour commencer, et l’alignement doit être étanche si 2K a tout espoir d’attirer ceux qui se sont lavé les mains (probablement pendant 20 secondes en chantant l’hymne national) de la série l’année dernière. Une suggestion est que les développeurs s’appuient sur la nostalgie – c’est peut-être tout ce qui leur reste.

Les gens se grattent la tête chaque année lors de la prise de décision de 2K quand il s’agit de savoir quelles légendes restent, quels débuts et qui sont remis dans leurs cryo-pods pour une autre année. Il peut être frustrant de voir la mauvaise version d’un ancien favori faire la coupe aussi.

Les doigts croisés, ils obtiennent quelque chose de bien cette année, hein?