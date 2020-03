10 lutteurs avec des boules géantes

Chaque lutteur professionnel a de grosses boules et à ce titre, tous sont intrinsèquement dignes de respect, à l’exception du baron Corbin.

Même courir les cordes ressemble à des trucs f * ckin ‘. Prendre une bosse est célèbre par rapport à absorber un accident de voiture à basse vitesse, et le regarder dans le contexte de la formation, isolé sans le bourdonnement de la foule ou la vente maniaque de commentaires, le met en relief. Même l’écho de la bosse fait mal à la personne qui regarde.

Se consacrer à une carrière d’autodestruction progressive dans une industrie peu rémunérée par rapport à d’autres formes de sports et de divertissement nécessite un grand ensemble. Cet ensemble est trop souvent réduit, ce qui nuit à la perception d’un lutteur professionnel – “Bien sûr, patron de 74 ans, je vais faire un travail avec Riddick Moss parce que je ne peux rien faire à ce sujet, n’est-ce pas?” – mais Ricochet se propulse plusieurs pieds en l’air chaque nuit. Il pourrait et peut-être va bientôt travailler pour Kona Reeves avec des larmes aux yeux sur la boucle Largo, et vous ressentiriez toujours une certaine admiration pour lui.

Ils ont tous de grosses boules … mais gigantesques?

Des mentions honorables vont à Finn Bálor, Virgil, Katsuyori Shibata, Daniel Bryan et Matt Riddle, si le contour de leurs porcs est quelque chose à suivre …