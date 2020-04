10 lutteurs de la WWE les mieux payés révélés

Le sujet de la rémunération des lutteurs est risqué.

Les informations provenant de sources véritablement fiables sont rares, ce qui entraîne la propagation de toutes sortes de nombres erronés. Il y a de fortes chances que si vous lisez le salaire d’un lutteur quelque part sur Internet, il est faux et doit être jeté sans arrière-pensée. Il est donc intéressant qu’un journaliste crédible comme David Bixenspan de Forbes arrive avec des chiffres concrets, comme ce fut le cas lorsque le site a révélé la semaine dernière les artistes les mieux payés de la WWE en 2020 dans une nouvelle liste.

Notez que les chiffres indiqués incluent la garantie à la baisse des artistes interprètes ou exécutants ainsi que des bonus supplémentaires pour les ventes de marchandises, les portes hautes et autres. L’article original note que bon nombre de ces inconvénients ont maintenant été dépassés bien au-delà du million de dollars après le retour de la concurrence sur le marché américain, mais les frais de performance varient toujours considérablement, les combats non encore payés ne coûtant que 500 $ et WrestleMania commandant des sommes à sept chiffres pour beaucoup.

Bruyants par leurs absences, John Cena et Ronda Rousey, ainsi que Tyson Fury, qui a autrefois affirmé que la WWE lui versait 15 millions de dollars pour se produire en Arabie saoudite. Il s’avère que ‘The Gypsy King’ n’était pas entièrement véridique …