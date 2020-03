10 lutteurs de la WWE qui n’ont pas eu suffisamment de chances

La WWE aime marteler autant de messages à son public et à son personnel. Après tout, si vous dites quelque chose suffisamment de fois, cela devient réel, non? Pas exactement.

Une telle ligne que la WWE aime si souvent lancer, c’est que la société offre des opportunités. À partir de là, il appartient à chaque lutteur de saisir cette opportunité et d’en tirer le meilleur parti. Et bien qu’il y ait clairement de bons exemples de cela au fil des ans – John Cena et le gadget de rap qui l’a sauvé d’être libéré me viennent à l’esprit – il y a tellement d’autres lutteurs qui se trouvent de l’autre côté de cette pièce, en ce que cela ” le domaine de la terre d’opportunité est un domaine qui manque gravement d’opportunités.

À moins que la WWE ne donne à quelqu’un la chance de se remettre ou de réaliser son potentiel, les mains des talents sont effectivement liées et elles sont destinées à rester bas sur le totem. Pour certains, c’est bien tant qu’ils reçoivent un salaire, tandis que d’autres choisissent de se défier de la WWE.

Voici donc dix exemples de lutteurs que la WWE n’a jamais complètement suivis.