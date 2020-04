10 lutteurs de la WWE regretteront de sortir

La WWE étant obligée de faire des coupes budgétaires importantes à la suite des événements mondiaux actuels, une entreprise qui a passé les deux dernières années à faire tout ce qu’elle pouvait pour garder les lutteurs la nuit dernière en a licencié des dizaines. Alors que la liste continuait de s’allonger, il était difficile de ne pas s’énerver, d’autant plus que bon nombre de ces lutteurs ne sont pas des stars avec des millions incalculables dans leurs comptes bancaires pour les voir à travers cela.

Des versions comme celles-ci étaient autrefois un “événement” presque annuel, mais la montée réussie de All Elite Wrestling a signifié que la WWE a enfermé des talents de niveau inférieur avec de grosses affaires pour les empêcher de quitter le navire. À l’heure actuelle, il n’y a nulle part où aller, et il est difficile d’imaginer que tous ceux qui ont été libérés soient toujours en mesure de faire ce qu’ils aiment une fois que le monde sera redevenu normal.

La WWE avait évidemment des décisions difficiles à prendre, et ces tirs de masse ne pouvaient pas être faciles pour eux.

En regardant la liste, il est difficile de ne pas conclure qu’ils ont commis des erreurs majeures. Certains lutteurs trouveront facilement du succès ailleurs sur la ligne, tandis que d’autres n’ont pas été vus à la télévision depuis toujours; une poignée, cependant, aurait pu et aurait dû être mieux traitée et avait le potentiel de devenir des vedettes. Quelque part plus tard, la WWE va sérieusement regretter d’avoir laissé ces Superstars partir.