10 lutteurs dont on se souviendra seulement un instant

La lutte, ce sont des moments. Ces exemples inoubliables où un seul instantané dans le temps peut définir une industrie entière.

On nous a tous demandé où nous étions lorsque la séquence de The Undertaker’s WrestleMania s’est terminée aux mains de Brock Lesnar, si nous avons pleuré ou non à la retraite (temporaire) de Ric Flair, et comment nous nous sommes sentis quand CM Punk a largué sa fameuse bombe à pipe à la fin de Monday Night Raw.

Les moments emblématiques de la lutte sont quelque chose que tout le monde à la WWE s’efforce de créer. Cependant, certaines carrières peuvent être complètement occultées par eux; et ils peuvent être bons ou mauvais.

Que ce soit bâcler ou clouer une promo, blesser un adversaire ou faire quelque chose à couper le souffle dans le ring; des décennies de greffe dure dans l’industrie peuvent être réduites à quelques secondes.

Les hommes et les femmes de cette liste ont fait bien plus que tout moment lié à leur héritage, mais je vous défie de voir leur nom et de ne pas penser à cette chose pour laquelle ils sont connus.

Ce sont dix lutteurs qui, quoi qu’ils fassent, se souviendront toujours un instant …