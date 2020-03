10 lutteurs et leurs plus grandes craintes

Bienvenue dans le monde de minuit de la lutte professionnelle, où des athlètes incroyables dominent les simples mortels et s’affrontent sur la plus grande scène de tous – le canapé du psychiatre. Mettant tout sur la ligne et crachant un taux horaire qui ferait rougir Irwin R. Schyster, ces grapplers travaillent à travers des peurs profondément ancrées qui pourraient facilement enterrer même les meilleurs travailleurs parmi nous. Il n’y a pas de réservation à long terme pour ces superstars. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est prendre les choses un jour à la fois.

Bien sûr, des lutteurs comme The Rock et The Undertaker portent une présence presque mythique qui défie la réalité, mais ils portent des problèmes chroniques comme le reste d’entre nous. Que ce soit la haine des araignées de Randy Orton ou le dégoût des hauteurs de John Cena, beaucoup des plus grandes superstars de la WWE ont des craintes provoquant la panique, nous ne pouvons qu’espérer que Creative ne mettra jamais la main sur. “Ce n’est pas un gadget, Dr Unterberg: c’est ma vie.”

Et dans le paysage déjà irrationnel de la lutte professionnelle, devrions-nous vraiment être surpris tant de nos icônes luttent avec des problèmes quotidiens qui volent haut face à la logique? À quoi vous attendiez-vous, un run-in d’Aristote?

Voici 10 lutteurs et les craintes qu’ils souhaitent pouvoir laisser dans le ring.