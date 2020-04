10 lutteurs légendaires qui n’ont pas pu couper une promo

WWE

Considérez les pires promos de l’histoire de la lutte professionnelle.

Nous parlons ici des catastrophes de la zone de guerre WWF d’Ahmed Johnson. Terribles diatribes du fond du baril qui ne fonctionnent que d’une manière tellement horrible que c’est en fait hilarant. Pensez que Roman Reigns appelle Seth Rollins un “petit suceur, vendant plein de succotash souffrance, fils!”, “La genèse de McGillicutty”, ou à peu près n’importe quand Ken Patera ouvrit la bouche. La pire des saletés.

Crachez régulièrement ce niveau d’ordures chaudes et vous ne deviendrez probablement pas une légende de la lutte comme les noms énumérés ci-dessous. Il y a quelques exceptions, comme indiqué au-delà de cette introduction, mais un orateur sh * t-tier doit franchir de grands obstacles dans une entreprise où parler aux fans dans le bâtiment est aussi important que d’offrir un excellent match – sinon plus.

Ces hommes et ces femmes n’étaient pas tous les pires absolus du micro, bien que chacun ait connu des niveaux de succès bien au-delà de sa capacité de parler. Notez également le terme «légende». Des gars comme Shelton Benjamin, Dean Malenko et John Morrison ont toujours été bien meilleurs entre les cordes qu’au microphone et chacun est devenu champion de la WWE, mais sans atteindre le statut légendaire. C’est pourquoi ils ne figurent pas ici …