10 lutteurs plus effrayants que le démon

Tu es censé avoir peur du démon. C’est l’émotion clé que le personnage surnaturel devrait invoquer.

Le démon n’est pas effrayant.

Il était effrayant, à SummerSlam. La présentation était aveuglante. Au sens propre; c’était une entrée tellement fantastique – le remix de métal sinistre muté de son thème, le symbolisme de sa vieille tête stupide morte dans une lanterne – qu’elle a obscurci la preuve d’une performance dans le ring assez martelée. Le démon à un moment donné a cassé le cou de Finn Bálor, et ce n’était pas la fin. Le Fiend a décapité en interne Finn Bálor, et ce n’était pas la fin. Et, s’il n’a pas décapité Bálor en interne, alors le mouvement était un cliché de film d’horreur creux qui ne voulait rien dire – un microcosme pas idéal de ce qu’est réellement le personnage.

Dans les apparitions ultérieures, même en dehors du spectacle Hell In A Cell sh * t, le Fiend n’était pas effrayant. La WWE a fait le plein de jambon panto avec la présentation, avec le “Il est derrière vous!” attaque de Jerry Lawler, et la peur des larmes de Seth Rollins était si médiocre qu’il a jeté la farce en relief. Quelques grognements “Let me ins” dans la Firefly Fun House – il était gentil il y a une seconde! – n’est pas effrayant.

Hé – tu veux voir quelque chose de vraiment effrayant?