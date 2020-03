10 lutteurs professionnels qui auraient pu être des stars de l’UFC

Ces dernières années, nous avons vu un certain nombre d’artistes martiaux mixtes de haut niveau qui ont décidé d’entrer dans le monde de la lutte professionnelle. Des exemples récents incluent des stars comme Ronda Rousey, Matt Riddle et Shayna Baszler.

À l’inverse, nous avons également vu des stars de la WWE qui ont fini par signer avec des promotions MMA majeures, comme l’UFC et le Bellator MMA. Brock Lesnar, CM Punk et Jack Swagger sont tous des stars notables qui ont décidé de monter dans la cage.

Il y a clairement un bon croisement entre la lutte professionnelle et le MMA en termes de participants et même de leurs fans respectifs. Cependant, lorsqu’il s’agit de changer de profession, le plus souvent, les discussions tournent autour des combattants de l’UFC qui pourraient (ou devraient) signer avec la WWE.

Pour aider à égaliser un peu les choses, nous allons jeter un coup d’œil à dix superstars de la WWE qui auraient, auraient pu, et dans certains cas, auraient probablement dû suivre la voie du MMA.

Juste pour le plaisir, jetons quelques noms du passé qui auraient pu tenter de remporter l’or UFC si la promotion existait à leur apogée.