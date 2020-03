10 lutteurs que vous n’avez jamais réalisé ont été signés à la WCW

C’est fou de penser que le championnat du monde

La lutte a cessé ses activités depuis maintenant 18 ans, mais les faits sont

les faits. En fait, on pourrait dire que la WCW était déjà morte et enterrée depuis longtemps

avant que Vince McMahon n’achète l’entreprise en 2001. Ce n’était pas tant un achat que la couverture des frais funéraires.

Pour tous les défauts de ses dernières années, WCW

sans aucun doute eu des moments fantastiques, des rivalités et des personnages tout au long

sa course. Cela dit, la société a laissé échapper plusieurs stars notables de demain

à travers ses doigts. L’exemple le plus célèbre de cela, bien sûr, est un “Superbe” tiré

Steve Austin finit par devenir “Stone Cold” Steve Austin – le plus chaud

star de la période la plus chaude de l’histoire de la lutte.

Alors que des noms comme Austin, Mick Foley, The

Undertaker, Triple H, Chris Jericho et Eddie Guerrero sont tous bien connus

chiffres qui étaient à un moment liés à un contrat WCW, il y a d’autres

les noms que vous ne connaissez peut-être pas ont été employés par la WCW au fil des ans.

Certains sont peut-être partis

pour devenir des stars de la WWE.

D’autres, pas tellement.