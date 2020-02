10 lutteurs qui avaient raison de sortir de la WWE

WWE

Pour presque tous les lutteurs, la WWE est la terre promise.

C’est l’entreprise qu’ils ont grandie et c’est le même endroit où des titans de l’industrie comme Hulk Hogan, The Rock, Steve Austin et John Cena se sont fait un nom. Sur le plan financier, la WWE offre d’énormes prix en espèces à ceux qui gravissent les échelons et des titres intemporels comme Royal Rumble et WrestleMania.

Travailler pour la promotion peut également être un cauchemar pour certains, et cela inclut ceux qui ont autrefois idolâtré des noms d’antan et rêvaient un jour de se battre dans les mêmes anneaux. En réalité, la médisance politique, les frustrations créatives et les retombées sont monnaie courante, et il est vrai que la montée d’AEW (et la popularité d’autres entreprises comme New Japan) signifie que la WWE n’est pas la fin et que tout se termine de nos jours.

Malgré le récit établi avant l’AEW suggérant le contraire, il y avait toujours une autre option ouverte aux lutteurs qui décidaient qu’ils en avaient assez de la structure d’entreprise de la WWE ou des caprices de Vince McMahon et voulaient tenter leur chance ailleurs.

Ceux qui parient sur eux-mêmes ou collent à leurs armes ont raison de le faire …