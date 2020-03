10 lutteurs qui étaient grands à 25 ans

L’expérience est tout, ou du moins disent-ils.

Selon le légendaire Chris Jericho, maîtriser le ring prend du temps et de la patience, jusqu’à 6 ans. Frapper les grandes ligues et devenir champion du monde prend encore plus avec tant de gens qui ne réussissent jamais du tout.

Il y a eu certains lutteurs au fil des ans que les autres lutteurs, les bookers et les fans ont tous vu et connus deviendraient quelque chose de spécial. Des talents prodigieux dès le premier jour, apparemment nés pour le ring, qui finissent par vaincre les vétérans de la grenouille pour les premières places de leur entreprise.

Presque tous les promoteurs recherchent cette super recrue mythique, un talent polyvalent qui pourrait (sauf blessure ou autre revers) diriger la promotion pour les 10-15 prochaines années. Les promotions partout dans le monde et dans chaque génération ont accumulé des étoiles qui brillent avec peu d’assaisonnement préalable. Des diplômés de dojo passionnants comme New Japan et Pro Wrestling NOAH à une perspective chaude visitant les Indes ou s’installant au Performance Center de la WWE (j’espère ne pas porter 1 de ces horribles chemises de type WWE qu’ils gardent à la disposition des nouveaux signataires), ici sont 10 lutteurs qui étaient grands par 25.