10 lutteurs qui méritent une grosse poussée après le WWE Royal Rumble 2020

Maintenant, c’était un super pay-per-view.

Royal Rumble 2020 a lancé toutes sortes de * s, en particulier dans les deux combats titulaires. Les deux étaient des marathons excités et bien réservés, remplis de grands moments de personnage, de scénarios nouveaux et anciens, d’étoiles émergentes et d’émotions pures et non filtrées. Le match masculin a été particulièrement triomphant. Brock Lesnar, le lutteur le plus crédible de la planète, a rencontré 13 adversaires avant que l’ascendant Drew McIntyre Claymore ne le fasse sortir de ses bottes et du ring. Le retour cathartique d’Edge a cassé Internet et l’a mené jusqu’aux trois derniers matchs. Ce fut autant sa soirée que celle de Drew, bien que McIntyre soit celui qui a fini par frapper son billet WrestleMania 36.

Royal Rumble 2018 a été phénoménal. Celui-ci était peut-être encore meilleur.

Maintenant, avec la poussière qui retombe, regardons les lutteurs prêts à briller en sortant du PPV. Notez que «grosse poussée» est contextuelle. Il n’y a que peu de place à la table du haut et la WWE ne peut pas avoir tout le monde à la fois, mais l’expression ne signifie pas nécessairement la même chose pour un undercarder NXT que pour un événement principal borderline Raw / SmackDown. Par souci de simplicité, appelons la «grosse poussée» une «élévation importante».

Recherchez ces hommes et ces femmes pour aller stratosphérique au cours des semaines et des mois à venir …