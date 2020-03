10 lutteurs qui ne sont pas venus pour WrestleMania

Rejoindre l’illustre compagnie de Lawrence Taylor et The Miz, et entrer dans le club exclusif de tête d’affiche WrestleMania, est l’objectif ultime de pratiquement tous les lutteurs professionnels nord-américains non nommés Kenny Omega.

CM Punk était tellement ennuyé par son exclusion que cela a précipité son départ de la société. Son rêve de toute une vie n’était pas de mettre les pieds dans l’octogone – c’était de continuer en dernier au Show of Shows. Comme il l’a révélé lors de sa tristement célèbre apparition dans un podcast Art Of Wrestling, Punk aurait été heureux d’agir en tant que jobber désigné dans une prétendue triple menace avec John Cena et The Rock à ‘Mania 29. C’est ce que la réalisation seule signifiait pour lui.

Le spectacle est tellement synonyme de performances marquantes et révolutionnaires que beaucoup se sont même moqués d’eux-mêmes dans des tentatives désespérées de se démarquer. Le grognement ridicule de Matt Striker à ‘Mania 23 – dans lequel il s’est presque surpassé d’innombrables fois – était imprudent.

Mais au moins, il a essayé. La majorité des hommes qui composent cette liste étaient plus intéressés à faire saillie sur leurs lèvres inférieures ou à préserver égoïstement leur carrière que de constituer ce célèbre moulinet.

Étonnamment, certains des hommes qui composent cette liste ont également disputé certains des meilleurs matchs jamais présentés sous la légendaire bannière Mania.