10 lutteurs qui n’ont pas atteint leur apogée dans le Main Event de WrestleMania

WrestleMania est vendu comme le rêve ultime pour tout lutteur professionnel. Le seul rêve, pour ceux assez dévoués.

Sa mythologie est vaste et incroyable. Le premier événement WrestleMania a défini l’éthique de l’entreprise si profondément que, dans les années qui ont suivi, les centres civiques tapissés et tout, Vince s’est accroché à sa perception comme la plus grande version glamourisée de la lutte professionnelle. Le travail de ses entrepreneurs indépendants a bâti son héritage: Hulk Hogan est devenu un super-héros IRL en vertu du claquement d’André The Giant; Macho Man Randy Savage a distillé la vision idéalisée du divertissement sportif avec ses matchs classiques, son arc narratif à long terme merveilleusement opératique et sa fin délicieusement heureuse; Steve Austin est devenu l’homme entre 1997 et 1998; John Cena et Batista sont montés au royaume des mégastars sur la plate-forme ambitieuse et avant-gardiste qui était WrestleMania 21 …

L’espoir, devant WrestleMania 36, ​​est que Drew McIntyre crée son propre WrestleMania Moment, qui informe ensuite sa carrière ultérieure en tant que Superstar made, et même le visage de l’entreprise. Il est un bon candidat: il est télégénique, déchiqueté, convaincant, drôle, et d’après les preuves de sa réinvention indépendante et de son feu TakeOver: WarGames I match with Andrade, peut retirer le banger convoité par les fans modernes.

Mais, comme avec tant d’autres choses à la WWE, parfois, c’est du marketing pur.