10 lutteurs qui ont changé leur perception en un clin d’œil

C’est le plus souvent un processus graduel, changeant son opinion sur un lutteur. Il y a rarement un moment d’épiphanie flash qui vous saute au milieu du match.

“Jimminy jillickers, c’est la 763ème fois que je vois Dolph Ziggler faire un superkick. Peut-être que je n’ai jamais été censé regarder un lutteur passer plus d’une décennie à travailler dans la même entreprise, ayant subi très peu ou pas de développement de personnage.”

Dolph Ziggler semble avoir perdu son avantage. Peut-être qu’il y a autre chose à faire sur cette planète.

* Se frotte les yeux, s’aventure à l’extérieur pour faire voler un cerf-volant comme le 6e de Beethoven, Pastoral joue dans les oreilles *

C’est assez typique de la WWE, de vous faire ressentir un lutteur très capable de gagner sa vie, et ce changement de perception, pour le meilleur ou pour le pire, se produit généralement là-bas. S’ils ont la témérité de ne pas vouloir risquer leur sécurité financière à long terme, un ressentiment s’installe; à l’inverse, des années et des années de greffe ingrate sont parfois récompensées par une base de fans lorsqu’une brosse avec des opportunités permet d’éclairer à quel point un interprète mérite vraiment de l’être – Becky Lynch en 2018 et Kofi Kingston en 2019, par exemple.

Parfois, cependant, un moment de génie – ou le plus propre de soi-même – peut invoquer le succès ou l’échec plus rapidement qu’une course de corde Masato Yoshino …