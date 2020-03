10 lutteurs qui ont fait leurs preuves dans une crise

Tous les Elite Wrestling ont promu mercredi soir un spectacle de lutte professionnelle incroyablement excellent dans des conditions aussi épouvantables.

L’humeur de la planète entière s’était assombrie. Une crise mondiale sans précédent, une menace pour notre liberté même, s’est déroulée à l’ère de la commodité totale; une génération de personnes, presque du jour au lendemain, a dû s’adapter à une durée de vie dont ils n’avaient jamais lu que sur Wikipédia, ce qui était plus facile et plus pratique que la lecture d’un manuel.

La tâche à laquelle AEW était confrontée était considérablement moins importante: promouvoir un spectacle de lutte devant aucun fan, un événement de divertissement destiné à permettre une évasion où il est devenu impossible de s’engager dans ce mode. Scandaleusement, ils ont réussi, en appliquant sa plus grande ressource à son idée la plus inspirée – et avouons-le, de manière flagrante irresponsable.

Pour souligner l’étrangeté de tout cela, MJF était au cœur de celui-ci – MJF, le sociopathe argenté qui retirerait la dignité et fouetterait un homme, juste pour le regarder grimacer, a fourni l’âme de l’émission. MJF était tellement fantastique tout au long qu’il a inspiré cette liste.

Il n’était pas le seul …