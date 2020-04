10 lutteurs qui ont innové de nouveaux matchs de stimulation

Les origines de certaines correspondances de stipulation sont introuvables.

Les jours hors-la-loi de la lutte professionnelle étaient envahis par des égoïstes égoïstes dans une industrie très secrète et soudée qui se protégeait. Une histoire orale complète de celui-ci n’existe naturellement pas, et si c’était le cas, on pourrait contester pratiquement tous les récits. La lutte est une con organisée par des escrocs. Cela fait partie de la fascination, ou du moins, jusqu’à ce que des mensonges atroces prouvables soient répandus à l’infini par le réseau co-hôte de podcast carny de Conrad Thompson.

Le premier match enregistré de Steel Cage aurait eu lieu – à juste titre, étant donné l’histoire mythique de la ville avec le stip – à Atlanta, en Géorgie, en 1937. C’est une façon romantique de voir les choses, mais ce n’est pas définitif; les récits d’itérations antérieures remontent au début de la décennie.

Le match “ Hardcore ” et ses dérivés partagent également une histoire sombre et imprécise, dont les revendications de brevet s’étendent à Memphis, Porto Rico, Detroit. Le Battle Royale, le match de gadget de lutte le plus par excellence qui soit, est antérieur à la lutte elle-même. Il n’y avait pas de créateur; seulement un plagiaire entreprenant avec une idée très probablement partagée par quelqu’un d’autre à travers le pays.

Mais, dans une année qui a imposé l’aube d’une nouvelle attraction, le crédit peut être réparti pour les plus modernes …