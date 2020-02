Bonjour et bienvenue à 10 lutteurs qui ont joué sur un nouveau slogan.

Le roi résident de WhatCulture, Adam Wilbourn, n’est pas inclus ici – il n’est pas un lutteur, il est Alan Partridge – mais par sa force de volonté et sa personnalité incorrigible, il est un joueur réussi. Il a obtenu “Nous sommes réunis ici aujourd’hui”.

Un slogan est – ou devrait être – l’opposé d’impénétrable. Ils doivent être faciles à comprendre, refléter le caractère et, en général, un raccourci facile pour générer une réaction de la foule. Bret Hart’s “ Best there is, best there was, best there will be be ” était un minuteur parce que c’était un argument fort, net et allitératif, dont la répétition a fonctionné pour convaincre les fans de son génie. “Suck it!” travaillé parce qu’ils peuvent dire ça? Edge et Christian “Pour le bénéfice de ceux qui utilisent la photographie au flash …” ont été totalement inspirés parce qu’ils sont devenus des stars en travaillant leurs propres paparazzi.

Ils étaient tous super.

Pas pour pisser dans leur Mr. Chips, mais même les demi-dieux de la lutte professionnelle étaient de la merde à Catchphrase …