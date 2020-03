10 lutteurs qui ont quitté le navire (et ont ruiné leur carrière)

Le monopole de lutte de la WWE a tué le concept de sauter de navire à un niveau général. Des opportunités lucratives existent ailleurs, comme l’a prouvé la réinvention de Cody Rhodes en tant que pigiste le plus intelligent du sport (un plan que Neville cherchera sûrement à suivre lorsque sa clause non complète expirera), mais nous ne verrons peut-être jamais rien comme la promotion rampante de Monday Night Wars -échange toujours plus.

Le changement de lieu de travail donne des résultats mitigés, en particulier dans ce domaine. Christian a été transformé en véritable star de l’événement principal pour la première fois en 2005, mais d’autres? Ils n’ont pas eu autant de chance, comme nous allons le découvrir.

Bien que le saut de navire puisse être le tonique parfait pour relancer une course difficile, il est tout aussi probable qu’il soit un coup de grâce. Un simple faux pas peut anéantir toute la carrière d’un lutteur, alors qu’il lutte pour s’adapter à son nouvel environnement, apprenant à la dure que peut-être que son ancienne situation n’était pas si mauvaise après tout.

Ce n’est pas toujours la faute de l’artiste, et dans certains cas, son sort lui échappait. Pourtant, les lutteurs à l’intérieur auraient certainement certainement eu une carrière plus longue et plus fructueuse s’ils étaient restés sur leur lieu de travail précédent …