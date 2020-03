10 lutteurs qui ont soudainement disparu

Le bassin de talents de la WWE est suffisamment profond pour se noyer.

La société emploie plus de 250 lutteurs différents à Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, 205 Live et le Performance Center. Certes, ils ont neuf heures de programmation originale à remplir chaque semaine, mais ils font toujours face à un embarras de richesse. Ils ont le genre d’actifs pour lesquels même Scrooge McDuck vendrait ses trois neveux dopey.

Des lutteurs de classe mondiale peuvent être trouvés à partir de la scène d’événement principal de l’alignement principal jusqu’au PC. A-Kid, un midcarder dans une émission que peu de gens regardent réellement, est vraiment parmi les jeunes espoirs les plus talentueux de la planète, tandis que Malcolm Bivens est l’un des cinq meilleurs managers en attente d’être déchaîné dans le monde. Leurs situations ne sont pas uniques non plus; ce pourrait être la collection de talents de catch la plus impressionnante jamais réunie.

Voici l’autre chose à propos de l’alignement de la WWE: c’est beaucoup trop gros.

Neuf heures de télévision hebdomadaire ne suffisent pas. Les artistes disparaissent régulièrement de la vue, souvent sans bonne explication, car la soif de talents de la WWE a créé un blocage à chaque niveau. Ces hommes et ces femmes sont probablement bien payés, bien que chacun ait attendu le rapport d’une personne disparue …