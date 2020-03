10 lutteurs qui ont souffert d’une crise de confiance paralysante

WWE.com

La confiance, disent-ils, est tout.

Qui sont-ils”? Eh bien, les créateurs de mèmes Internet, bien sûr. Sérieusement, il y a du mérite dans une telle bonté, surtout dans le monde incroyablement sous pression de la lutte professionnelle. Si un travailleur ne croit pas en lui et ne franchit pas le rideau avec détermination et la tête haute, sa performance en souffrira certainement.

La lutte est une entreprise difficile qui a besoin d’un semblant de courage et de prétention même quand on se sent faible à l’intérieur. C’est de l’art de la performance, et aucun lutteur ne veut entendre des chants cruels comme “You F * cked Up” quand ils détournent les yeux du ballon et bousillent ou soulèvent la colère des figures de proue de l’entreprise dans les coulisses pour ne pas avoir répondu aux attentes d’avant-match.

Souvent, les gens peuvent être plus durs avec eux-mêmes que les autres, et c’est une autre bataille entièrement. Ce n’est vraiment pas facile de gérer l’estime de soi, la pression et l’anticipation 200-300 + nuits par an. C’est le sort d’un lutteur; ils n’ont pas le temps de vaciller quand ils sont sur la route si souvent.

C’est probablement pourquoi tant d’entre eux ont souffert d’une crise de confiance paralysante ou ont dû mener des guerres personnelles en raison d’un doute mental débilitant …