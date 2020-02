10 lutteurs qui sont devenus plus petits pour devenir plus grands

Peu importe ce que votre partenaire vous dit, plus gros est à peu près toujours meilleur, et – au-delà de la chambre – ce truisme n’est nulle part plus ferme que dans le monde de la lutte professionnelle. C’est un fait bien établi et péniblement mémorisé que Vince McMahon, l’un des rares hommes de 69 ans à avoir jamais apparu torse nu sur la couverture d’un magazine sur les muscles et le fitness, est un aficionado de gros mecs, de préférence transpirants.

Malgré les meilleurs efforts de toute l’industrie pour changer le paradigme, le destin est continuellement intervenu pour renforcer la détermination de l’impresario de la WWE. Pour diverses raisons allant du méchant au tragique, il semble que McMahon regrette profondément d’avoir poussé CM Punk, Daniel Bryan et Chris Benoit au sommet de son entreprise. Cela explique en partie pourquoi ses montagnes humaines telles que Brock Lesnar, Roman Reigns et Drew McIntyre qui continuent aujourd’hui de dominer les échelons supérieurs – même si elles sont infiniment plus méritantes que les meatheads du passé.

La règle de Jinder est bien connue: si vous voulez être une star, vous feriez mieux d’avoir des proportions cosmiques. Mais pas dans tous les cas. Ils peuvent être aberrants à la norme, mais une petite poignée de lutteurs n’a réussi à devenir beaucoup plus gros que lorsqu’ils sont devenus beaucoup plus petits.