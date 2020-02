10 lutteurs qui sont gaspillés à la WWE

WWE.com

Vince McMahon tient à retrouver son emprise autrefois ferme sur le biz de la lutte professionnelle, et une partie de sa stratégie de re-monopolisation comprend le stockage de talents afin que d’autres ne puissent pas l’avoir. Ce n’est pas un phénomène nouveau pour la WWE; dans les années 1980, l’entreprise a impitoyablement poursuivi des lutteurs d’autres organisations (comme la NWA et d’autres groupes territoriaux, par exemple) et amassé autant de travailleurs talentueux que possible.

Ils font exactement la même chose aujourd’hui en 2020.

Le problème est qu’il n’y a tout simplement pas assez d’espace pour tout le monde, pas même lorsque la WWE a trois heures de Raw, deux de SmackDown, deux de NXT, une de NXT UK et d’autres programmes périphériques comme Main Event chaque semaine. L’équipe de rédaction ne peut pas supporter le poids des chiffres dans les livres de l’entreprise, et c’est en partie pourquoi certains ont du mal.

En fait, en allant plus loin, ils sont totalement gaspillés à la WWE et pourraient être mieux ailleurs. Bien sûr, c’est facile à dire quand les gens ont des familles à nourrir et gagnent toujours beaucoup d’argent, mais cela doit être épuisant sur le plan créatif pour ces travailleurs de voir leurs efforts ne pas être appréciés …