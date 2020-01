10 matchs de catch qu’aucun des deux catcheurs ne pouvait se permettre de perdre

À moins que vous n’échouiez délibérément un match dans WWE 2K20 avec votre enfant dans l’espoir de le faire se sentir bien dans sa peau, de perdre sa peau.

Il n’y a pas moyen de le contourner, et les choses sont encore pires quand vous savez absolument que vous ne pouvez pas vous permettre cette perte écrasante. C’est la même chose dans la lutte professionnelle, mais pas parce que les coups de titre sont à gagner ou qu’il y a de la haine kayfabe entre les personnages. Non, c’est la même chose car ce sont de vraies personnes avec de vrais egos dans les coulisses, et personne n’aime ressembler à un perdant.

Tous les matchs de cette liste n’ont pas eu de résultat définitif, mais il y avait souvent une fin généralement heureuse après avoir été terminée. Une personne a levé la main, a fait un sourire et ressemblait au meilleur, et l’autre a boudé, ressemblait à un guerrier battu et a vécu pour se battre un autre jour. Lord sait seulement ce que cela a fait aux fragiles egos dans les coulisses.

En réservant la plupart de ces combats, les entreprises se sont embarrassées maladroitement dans un coin, ont réalisé qu’elles l’avaient fait trop tard, ont probablement laissé échapper un rapide “Aw sh * t” et ont ensuite dû en tirer le meilleur parti …