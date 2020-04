10 matchs de lutte contre les accidents de voiture que vous adorez absolument

Il existe une infinité de bonnes techniques ou de lutte narrative dans le monde.

Grâce à la puissance d’Internet, vous pouvez accéder à certains des meilleurs combats de l’histoire, des quatre piliers du Japon aux concours classiques Masque contre Masque au Mexique, aux innombrables heures de puroresu des temps modernes et de travail indépendant américain. Même juste sur le réseau WWE, il y a tellement de grandeur contemporaine et historique à travers la base de données, avec tant de joyaux cachés qui attendent d’être trouvés et réévalués pour un public moderne.

Il y aura toujours des travaux et des ouvriers plus brillants à découvrir, ce qui est à la fois rassurant et bouleversant.

Cependant, parfois, vous ne voulez pas regarder un match de catch professionnel traditionnel. Parfois, vous voulez juste un carnage, un non-sens explosif conçu pour faire appel aux pires instincts les plus maigres de l’industrie. Des alliances qui ne tiennent pas compte de la logique et de la tradition au profit des ravages créatifs. La WWE est l’une des entreprises les plus exaspérantes au monde pour leur incohérence, mais la seule chose que personne ne peut leur nier, c’est qu’elles sont résolument déterminées à créer des moments inoubliables. Ces matchs sont tous ceux, dignes de leur place dans l’histoire de la lutte, même s’ils jettent les normes de bon goût par la fenêtre.

Certains d’entre eux sont de véritables chefs-d’œuvre; d’autres sont à couper le souffle à leur manière.