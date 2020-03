10 matchs de lutte les plus stricts de tous les temps

La lutte n’est pas un sport de compétition autant qu’une danse coopérative. Pour qu’un match fonctionne, les lutteurs doivent être synchronisés, travailler les uns avec les autres pour créer un spectacle de va-et-vient qui saisit le public.

La clé de la lutte, du moins dans l’ancien temps, était de convaincre les fans que les combats étaient réels et que les mouvements que les participants se faisaient mutuellement faisaient mal. En réalité, l’animosité était fabriquée et les mouvements étaient moins dévastateurs qu’ils ne le paraissaient. Les coups de poing et les frappes sont basés sur la légèreté de la main autant que sur la précision, et les lutteurs apprennent la façon la plus sûre de tomber afin de minimiser la douleur et les blessures.

Mais au fil des années, quelque chose a changé. Il semblait que plus de fans apprenaient que la lutte n’était pas au niveau, les lutteurs se sentaient plus obligés de le rendre “réel”. Alors que de nombreux lutteurs de la vieille école continuent d’être fiers de leur capacité à travailler “léger” et à le rendre beau, la lutte de style fort est apparue comme une voie pour des formes de combat ultra-physiques (et franchement, moins sûres). Vraiment, c’est une question de préférence personnelle.

Voici une liste des 10 matchs de catch les plus rigides de tous les temps. Bien que j’aie intentionnellement omis des matchs qui se sont transformés en combats réels, dans beaucoup de ces combats, les participants auraient tout aussi bien pu chercher du sang – le résultat final n’aurait pas été très différent.