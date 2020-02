10 matchs de rêve insensés de la WWE qui pourraient se produire de manière réaliste en 2020

Dans le monde en constante évolution de la WWE, on nous dit souvent que “ tout est possible ” et malgré le haut niveau de cynisme que nous avons envers le produit à l’époque moderne, l’adage sonne toujours vrai de temps en temps.

Le meilleur exemple de cela est l’idée du «match de rêve».

Malheureusement, cela peut souvent conduire de nombreux fans à fantasmer sur des affrontements générationnels farfelus (Hulk Hogan contre John Cena dans leur état actuel, par exemple) qui sont mieux laissés sur les jeux de merde de la WWE 2K que d’être souhaités.

Cependant, dans certains cas, un «match de rêve» légendaire peut devenir quelque chose de plus réaliste et – oserais-je le dire – carrément divertissant qu’il n’a le droit d’être.

Par exemple, Brock Lesnar contre Goldberg n’aurait pas dû produire quelque chose qui ressemble à un programme convaincant si l’épreuve de force WrestleMania XX entre la paire était quelque chose à passer. Mais les “ matchs de rêve ” 2016/17 se sont produits et ils ont réussi à produire le meilleur combat sur la carte lors de la “ Mania ” de cette année.

Avec tout cela à l’esprit, 2020 apporte avec lui le potentiel de toute une série de nouveaux “ matchs de rêve ” qui pourraient très bien voler la vedette à tout moment.

Alors, jetons un coup d’œil à quelques-uns qui pourraient vraiment descendre …