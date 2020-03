10 matchs de WrestleMania de la WWE qui devaient suivre quelque chose de terriblement terrible

Ce ne sera pas facile de faire partie de la carte WrestleMania 36.

Imaginez que vous êtes un lutteur, et c’est janvier. Vous avez reçu la confirmation que vous allez travailler chez WrestleMania. C’est peut-être votre premier, ou votre premier match pour le titre, ou votre premier événement principal, ou un match de rêve avec une légende. Vous êtes autorisé à imaginer le stade Raymond James à Tampa presque à pleine capacité avec des feux d’artifice et toutes sortes de rebonds sur ce navire pirate à l’arrière, tous servant de justification au choix de carrière que vous avez fait et aux chantiers durs le rendant viable.

Et puis rien. Presque littéralement.

Le «Show Of Shows» de cette année ne ressemblera à aucun autre dans l’histoire de l’événement, mais c’est probablement la seule chose de quelque ampleur que ce soit. Les matchs se dérouleront dans des salles vides encore inconnues ou dans le Performance Center trop connu, sur deux jours préenregistrés. Obtenez une liste excitée, des fans excités, car ce WrestleMania sera “Trop grand pour une seule nuit!” ou quoi que ce soit, ils ont ajouté à ces t-shirts plaisanteries.

En plus de tenter de gérer votre déception et vos attentes personnelles et professionnelles, il existe la tâche de payer un programme à moitié terminé dans un match qui ne semblera pas ou ne se sentira pas tout à fait bien et qui ne sera peut-être jamais regardé à nouveau. Michael Cole l’appellera un “moment WrestleMania” et vous le saurez parce que vous l’entendrez frapper la table.

Mais encore, au moins WrestleMania 37 aura l’air incroyable de pouvoir le suivre l’année prochaine. Assurez-vous de faire la carte!