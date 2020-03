10 matchs de WrestleMania de la WWE qui n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique

WWE.com

Malgré le malaise créatif actuel de la WWE, WrestleMania reste la plus grande scène de lutte professionnelle. La société a bel et bien enfoncé «WrestleMania Moments» dans le sol, mais l’événement de printemps est le rêve d’enfance, le spectacle le plus important de l’année et un véritable pèlerinage pour les fans de catch pro du monde entier.

Les querelles les plus chaudes et les plus grandes histoires rapportent traditionnellement à Mania, mais cela ne conduit pas toujours à des feux d’artifice et à l’histoire. La lutte professionnelle est un art de la performance après tout, et parfois les êtres humains ne sont pas tout à fait en mesure de répondre aux attentes, à l’accumulation et à l’excitation. Parfois, cela ne correspond tout simplement pas au battage médiatique.

Tous ces matchs n’étaient pas nécessairement mauvais, même si certains d’entre eux ne peuvent certainement pas être rangés dans la catégorie «bon». Le problème était autant l’attente que la réalité, autant les espoirs des fans que les luttes des interprètes sur la scène la plus sous pression. Prenez du réconfort dans le nombre d’artistes du Temple de la renommée inclus, c’est sûr.