10 matchs de WrestleMania de la WWE qui ont rendu les fans furieux

WWE

Dans le monde de la lutte professionnelle, peu de choses se rapprochent de WrestleMania. La vitrine des immortels a peut-être été gonflée de façon déprimante ces derniers temps, mais elle reste le rêve de la plupart des gens, la scène sur laquelle se font les carrières et les héritages cimentés. En tant que fans, il est devenu le totem autour duquel s’organise l’année de lutte professionnelle.

C’est pourquoi il est si exaspérant que la WWE décide d’aller toute la «WWE» sur tout le monde et de mettre ses fans en colère. Remplir une arène de vitriol et de colère après l’événement principal de certaines émissions de C comme Great Balls of Fire ou Capital Punishment est une chose, mais WrestleMania? C’est à la fin des histoires, c’est à ce moment-là que les gentils prévalent, c’est censé être le catch le plus magnifique.

La triste tendance est que la WWE met sa foule en colère au fil des années. L’histoire de WrestleMania est pleine de matchs qui ont rendu les fans furieux, que ce soit par des finitions insensées, une action pénible, une réservation extrêmement insultante ou Daniel Bryan battu en 18 secondes. Autant commencer par là…