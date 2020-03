10 matchs oubliés de la WWE qui se sont produits juste avant des moments emblématiques

Le fait de ne jamais oublier quand tu étais quand [insert generational moment here] s’est produit ne fonctionne que si l’événement particulier est aussi crucial que tout individu le croit.

Le cerveau brisé de votre écrivain relaie tout à la lutte professionnelle, donc vous ne pouvez pas vous empêcher d’entendre un an sans penser immédiatement à un scénario stupide de la WWE qui le définit dans le monde déformé de Vince McMahon. On ne sait pas ce qui se passait au début des années 2010, mais The Shield a bouleversé l’entreprise quand ils ont basculé à la fin de la série Survivor afin que 2012 ressemble à des cols roulés. 1998 a donné lieu à toutes sortes de mouvements contre-culturels dans le monde entier, mais le seul qui compte ici commence par la casse du verre et se termine par les boîtes de conserve qui sont effrayées alors que JR crie sur le déroulement de la magie. On se souviendra de 2020 pour une histoire puissamment dominante – oui, vous l’avez deviné; Coloration Triple H dans le patch d’âme de Michael Cole.

Etc.

La WWE existe comme une forme d’art pour la consommation publique afin de créer des moments. Que ce soit dans des matchs, des promos ou des vignettes, ils seraient les pics dans les graphiques si nous étions tous branchés comme Alex Delarge et forcés de supporter les trois heures d’un Raw sur grand écran. Et jusqu’à ce que Vince McMahon puisse réellement s’en tirer, ce sont les accalmies qui sont arrivées juste avant que tout ne devienne brièvement mental. Plus cachés que les joyaux, ce sont les montées et les descentes avant ce que nous sommes tous venus voir.