10 matchs oubliés de la WWE suivis de quelque chose de terriblement horrible

Vous êtes fan de Disney. Ou, si vous êtes l’un des parents adjacents à Passion Of The Christ qui a été poussé quotidiennement au-delà du point de rupture, peut-être que vous tirez beaucoup de Disney + en ce moment. Ou si aucun des deux ne s’applique, imaginez simplement l’un de ces scénarios (votre auteur recommanderait le premier) pour le bien de cette comparaison.

Disney offre ce qui ressemble et se sent comme une quantité illimitée de contenu ancien et nouveau qui joue dans le cœur sombre de vos années de vieillissement et le frisson vertigineux de votre noyau nostalgique. Il existe également au nom d’un homme qui a combattu des accusations non entièrement infondées de racisme, de blanchiment culturel et d’avilissement dans son travail et son héritage.

Mais ce ne sont pas les premières pensées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous appuyez sur Play Story 2 pour la cinquième fois cette semaine de travail. Contrairement à la façon dont il se sent actuellement de participer à un spécial du réseau WWE sur la qualité de Vince McMahon.

Les récents événements mondiaux nous ont rappelé de manière précise qui est le Walt Disney de notre monde, les défauts exposés nus plus que son a * se en 2001. Ils ne sont ni cachés ni discutables, ils sont terribles. Tristement célèbre. Il n’est pas étonnant qu’une équipe de personnes autour de lui se rende au travail juste pour les empêcher d’exploser sur le produit chaque semaine. Ils n’ont pas toujours réussi …