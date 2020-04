10 meilleures années pour être fan de la WWE

WrestleMania X-Seven est probablement toujours le plus grand spectacle de l’histoire de la WWE, ou si cette prise est peut-être un peu trop subjective, la meilleure réflexion objective de tout ce que la société peut et fait parfois si bien.

Une foule à guichets fermés à la recherche d’une scène ginormous digne de l’élite d’une industrie, avec match après match plus gratifiant que le dernier résultant en un événement principal mettant en vedette les deux plus grandes stars de l’époque usurpant tout ce qui les précède avec un match comme aussi pompeux que brillant. Le spectacle est un chef-d’œuvre de lutte professionnelle. Mais les échecs du reste de 2001 le présentent comme une finale de saison plutôt que comme une célébration.

Les échecs s’accumulent à la suite de cela – la perte de The Rock, la lutte pour obtenir Steve Austin comme un talon, les efforts à moitié entrés / sortis pour élever Chris Jericho, Chris Benoit, Rob Van Dam et d’autres, la blessure du quad qui a retiré le meilleur joueur polyvalent de “The Game”, la misérable catastrophe qu’est l’angle d’invasion, etc.

Votre écrivain adore 1995. Pour ses Diesels et ses Bret Harts et ses Shawn Michaels et ses Razor Ramons et son dynamisme et même ses poubelles et dentistes. Mais personne d’autre ne l’a fait – ces qualités de rachat n’étaient pas suffisantes pour garder les refroidisseurs d’eau dans Titan Towers.

Mais c’est positif – ce sont tous de bons moments. Maintenant, battez-vous entre vous en vous demandant pourquoi ils ne l’étaient pas …