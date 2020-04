10 meilleures choses à venir des pires moments de la WWE

Roman Reigns est un bon œuf f * cking.

Ne voulant pas risquer sa propre santé précaire potentielle et celle des autres, il a été assez courageux et audacieux pour dire à Vince McMahon que l’événement principal de WrestleMania n’était pas pour lui, merci beaucoup, soit le jour même, soit juste avant sa naissance. à défier pour le championnat universel contre Bill Goldberg.

“Je suis le prochain … hors de la porte” était à peu près autant qu’il devait vraiment à l’entreprise compte tenu des circonstances, mais il est probable qu’il a travaillé sur cette décision difficile tout comme il avait dû surmonter tous leurs mauvais une série de WrestleManias qui ont entaché un héritage déjà endommagé par les temps changeants auxquels la WWE ne s’adaptait pas. Pas que son patron l’ait vu de cette façon.

McMahon n’a jamais été aussi attaché aux règles du monde réel dans sa propre vie irréelle, et était probablement furieux des choses même s’il devait se montrer courageux sous conseil juridique et pour le bien de son propre bien-être miraculeux. Cela a au moins rendu cette WrestleMania bizarre, encore plus imprévisible au moins. Peut-il en résulter du bien?

Orlando Florida a peut-être été le premier endroit à manquer de papier hygiénique, car la WWE a fait de la crème glacée à partir de tas de sh * t lorsqu’elle a frappé le ventilateur pour la première fois …