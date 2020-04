10 meilleures façons pour les lutteurs de récupérer de la défaite de WrestleMania à la WWE

WWE.com

C’est la plus grande scène, le plus grand spectacle du calendrier de la WWE et un terrain d’essai pour les lutteurs qui ont peut-être ou non grandi en adorant les grands qui les ont précédés. Oh oui, WrestleMania est la carte (ou les cartes, comme cette année l’a prouvé) à chaque printemps, et cela doit être agréable lorsque les travailleurs découvrent qu’ils vont passer.

Personne ne veut faire le J.O.B sur le ‘Show Of Shows’, non? Enfin, pas si vite. Certains ont subi des défaites notables à ‘Mania et reviennent plus forts. C’est un phénomène étrange, mais c’est aussi un peu comment fonctionne la lutte professionnelle – les lutteurs ne peuvent pas gagner tout le temps, et même les meilleurs de l’industrie doivent regarder les lumières de temps en temps s’ils veulent être considérés comme de précieux rouages la machine WWE.

Il s’agit de cette reprise.

Il y a ici des histoires absolument aveuglantes sur ceux qui ont rebondi, ont subi des pertes dans la foulée, ont réalisé que cela faisait partie intégrante de l’entreprise et brillait encore des années, des mois, des semaines, des jours et parfois même quelques heures plus tard.

Voici les grands rédacteurs de Wrasslin …